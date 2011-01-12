Жінка вбила свою новонароджену п'яту дитину і викинула на смітник

На Тернопільщині порушили кримінальну справу щодо матері, яка вбила свою новонароджену дитину та викинула її у смітник.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Бережанського району Олег БУРИК, судмедексперти встановили, що дитина народилася живою. Її удушення ж настало внаслідок того, що на голову дитині одягли поліетиленовий мішок.

«Наразі матір перебуває на підписці про невиїзд, її залишили вдома, адже у неї ще четверо дітей і їх потрібно годувати. Мотиви вчинку матері незрозумілі, невдовзі будемо проводити психіатричну експертизу», - розповів О.БУРИК.

За його даними, щодо жінки порушено кримінальну справу за ст. 117 Кримінального кодексу України - убивство матір’ю новонародженої дитини.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року в Бережанах у смітнику було виявлено новонароджену дитину. Її мати, яка після пологів на дому потрапила в райлікарню із сильною кровотечею, стверджувала, що дитина народилася мертвою, і щоб інші її четверо неповнолітніх дітей не побачили це неприємне видовище, вона вирішила швидко позбутися новонародженого маля.