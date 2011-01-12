Прем'єр Криму зреагував на зміну постійного представника Януковича

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ вважає, що призначення Володимира ЯЦУБИ постійним представником Президента України в автономії сприятиме вирішенню соціально-економічних проблем регіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського уряду.

«Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ у черговий раз підтвердив свою особливу увагу до проблем розвитку автономії, призначивши Володимира ЯЦУБУ постійним представником Президента України в Криму. Володимир Григорович є досвідченим державником і управлінцем, і вибір Президента, безумовно, сприятиме ще ефективнішому вирішенню соціально-економічних питань Криму», - сказав кримський прем`єр.

Радмін Криму також повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ і В.ДЖАРТИ обговорили перспективи економічного розвитку автономії.

«У ході спілкування Віктор ЯНУКОВИЧ приділив особливу увагу питанню виконання дохідної частини бюджету АРК на 2011 рік», - йдеться у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ сьогодні призначив своїм постійним представником у Криму В.ЯЦУБУ, звільнивши Віктора ПЛАКІДУ з посади виконуючого обов`язки постпреда. При цьому В.ЯНУКОВИЧ призначив В.ПЛАКІДУ першим заступником представника Президента в Криму, звільнивши з цієї посади Володимира КАЗАРІНА, який подав у відставку.

ЯЦУБА Володимир Григорович (1947 р.н.) в 1989-1991 р. очолював Дніпропетровський міськком Компартії та міську раду. У 1994-2003 рр. займав посади в Адміністрації Президента (в т.ч. заступник голови АП) і Кабінеті Міністрів (в т.ч. міністра КМ). У 2003-2004 рр. - губернатор Дніпропетровської області. Двічі - в 2007-му і 2010-му - призначався міністром регіонального розвитку і будівництва.