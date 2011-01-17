Fitch підтвердив рейтинги «Нафтогазу»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги НАК «Нафтогаз України» в іноземній і національній валюті на рівні «ССС».

Про це йдеться у повідомленні Fitch Ratings, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, зокрема, Fitch підтвердив довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і національній валюті на рівні «ССС».

Також агентство підтвердило рейтинг єврооблігацій «Нафтогазу України» на 1,595 млрд. дол. на рівні «В».

Рейтинг поворотності активів «Нафтогазу України» підтверджено на рівні «RR4», який означає середні перспективи поворотності коштів у разі дефолту.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2010 року Fitch підвищив рейтинги шести українських компаній, в т.ч. НАК «Нафтогаз України», слідом за переглядом суверенних рейтингів України.

Зокрема, довгостроковий РДЕ в іноземній валюті НАК «Нафтогаз України» було підтверджено на рівні «CCC», прогноз «негативний» відкликано; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні «CCC», прогноз «негативний» відкликано; пріоритетний незабезпечений рейтинг підвищено з рівня «B-» до «B» завдяки наявності безумовної і безвідкличної гарантії від уряду України, рейтинг поворотності активів «RR4».

Fitch більш не підтримує прогнозів щодо рейтингів «Нафтогазу».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, ви добутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.