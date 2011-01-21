Розшукуваний свідок у справі Климентьева - один із виконавців?

Заступник зниклого редактора харківської газети «Новий стиль» Петро МАТВІЄНКО стверджує, що оголошений у розшук свідок у справі про зникнення журналіста Василя КЛИМЕТЬЄВА, є одним із безпосередніх виконавців злочину.

Про це П.МАТВІЄНКО розповів кореспонденту УНІАН у телефонній розмові.

Журналіст наголосив, що оголошений в розшук свідок у справі про зникнення журналіста - колишній співробітник міліції, який притягувався до відповідальності за розповсюдження наркотиків.

«Насправді він, це колишній міліціонер, оперативник, займався наркотиками, притягувався за розповсюдження наркотиків і за це його було звільнено з органів міліції. Двічі засуджений», - сказав П.МАТВІЄНКО.

Він зауважив, що зниклий свідок швидше за все живий та просто переховується від слідства.

«Я думаю, що він швидше за все живий. Переховується просто. Він один із безпосередніх виконавців, тому що він виманив», - наголосив П.МАТВІЄНКО.

За його словами, цей чоловік зателефонував 10 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВУ та пообіцяв касету з «цікавою інформацією».

«Очевидно, вони домовилися зустрітися о 9.00, тому що він (зниклий журналіст) вийшов з дому о 8.55, та близько 11.30 його мобільний телефон вже вимкнувся. Тобто це приблизний час його смерті», - сказав П.МАТВІЄНКО.

На думку П.МАТВІЄНКА, слідчі припустилися помилки, коли після допиту відпустили цього свідка без будь-якого запобіжного заходу. Журналіст наголосив, що його вперше допитали 12 серпня, а цього свідка – 17 серпня, при цьому останній дав абсолютно інше трактування подій 9 серпня.

Цей свідок «подав абсолютно інше трактування подій, які відбувалися 9 серпня. Тому в принципі його одразу можна було й затримувати, але його відпустили навіть не на підписку про невиїзд, а просто відпустили. Коли вирішили, що його потрібно ще раз допитати, він не з’явився. Тоді почали його розшукувати. У середині серпня, коли його оголосили в розшук, він ще розмовляв по телефону. Коли з’явилася інформація, що він у розшуку, на сайті МВС, коли це було розповсюджено в пресі, тоді він вже зник», - зазначив П.МАТВІЄНКО.

П.МАТВІЄНКО підкреслив, що слідчі припустилися помилок, і зараз розслідування справи В.КЛИМЕНТЬЄВА «розвивається ніяк».

Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

20 січня заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК повідомив, що міліція оголосила у розшук людину, яка була разом із харківським журналістом В.КЛИМЕНТЬЄВИМ у день його зникнення.