Вибух газу в Києві: 5 людей потрапили до лікарні

Сьогодні вночі у Дніпровському районі Києва в квартирі на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку по вулиці Рогозівська, 1, стався вибух газу з послідуючим горінням, внаслідок якого п’ятьох осіб з опіками та травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа була ліквідована за годину двома відділеннями Державної пожежної охорони. Під час гасіння пожежі з третього та четвертого поверхів евакуйовано 5 осіб.

Вибуховою хвилею частково зруйновані та пошкоджені міжкімнатні та міжквартирні перегородки в семи квартирах, за попередніми даними, несучі конструкції будинку не пошкоджені.

Мешканців пошкоджених квартир тимчасово розміщено в клубі Дарницького вагоноремонтного заводу.

Сьогодні планується засідання комісії ТЕБ та НС Дніпровського району щодо можливості подальшої експлуатації будинку та ремонту пошкоджених квартир. Причина вибуху встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києв