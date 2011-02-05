Податкова виявила в Севастополі 10 турецьких будівельників

Співробітники Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у місті Севастополі спільно з працівниками прокуратури міста виявили факт незаконного працевлаштування 10 громадян Туреччини.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА в місті Севастополі, нелегалів виявили в ході рейду при перевірці будівництва 16-поверхового житлового будинку в Гагарінському районі. З`ясувалося, що іноземці прибули до України за туристичними візами наприкінці минулого року. Незабаром одна з фірм АРК направила їх на роботу в Севастополь як монтажників-будівельників, без оформлення трудових відносин і, відповідно, з виплатою заробітної плати готівкою в умовних одиницях, «у конвертах».

Турецькі будівельники вважалися роботодавцями висококваліфікованими монтажниками, без яких неможливо звести багатоповерховий будинок, тому й зарплату вони отримували значно вищу, ніж інші робітники. Простим підсобникам із Криму і Херсонської області оплата здійснювалася у вітчизняній валюті, з розрахунку 15 гривень за годину.

З`ясувалося також, що інтернаціональна будівельна бригада проживала поблизу будівництва в одноповерховій будівлі в антисанітарних умовах.

Матеріали за даним фактом податковою міліцією передані до територіального підрозділу Міграційної служби України і прокуратури Гагарінського району Севастополя для прийняття рішень щодо порушення кримінальної справи стосовно посадових осіб будівельної фірми і депортації іноземних робітників за межі України.