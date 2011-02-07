Помер «білий чарівник блюзу» Гері Мур

В Іспанії на 59-му році життя помер знаменитий ірландський гітарист і співак Гері Мур.

Екс-учасник рок-гурту Thin Lizzy, віртуоз, який випустив два десятки студійних альбомів, був знайдений мертвим у своєму готельному номері.

Уродженець Північної Ірландії, якого називали "білим чарівником блюзу", помер від серцевого нападу. Його тіло знайшли в готельному номері на іспанському узбережжі Коста дель Соль, повідомляє NEWSru.