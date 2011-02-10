Суд знову залишив під вартою екс-мера Кам’янця-Подільського

Дунаєвецький міський суд відмовив Кам’янця-Подільській міській раді, яка звернулася з клопотанням про зміну запобіжного заходу для колишнього міського голови Анатолія НЕСТЕРУКА та керуючого справами Миколи НЕЧАЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя пояснив відмову тяжкістю скоєного злочину.

“На даний час у суду відсутній доказ, який свідчив би про те, що раніше обраний запобіжний захід взяття під варту, відпав. А тому враховуючи обставини, тяжкість злочинів, в яких звинувачуються підсудні, і те, що перебуваючи на волі, вони можуть перешкоджати встановленню істини, суд приходить до висновку, що міра запобіжного заходу підсудним – взяття під варту – відповідає закону. Задоволенню клопотання не підлягає”, - йдеться у рішенні суду.

Крім того, суддя приступив до державного обвинувачення і почав зачитувати обвинувальний вирок. З 132 сторінок поки прочитано лише 15.

Як повідомляв УНІАН, Дунаєвецький міський суд 25 січня ц.р. відмовив 27-ом громадським та релігійним організаціям взяти на поруки екс-мера Кам’янця-Подільського Анатолія НЕСТЕРУКА. Мотивом для відмови змінити міру запобіжного заходу стало те, що колишній чиновник підозрюються у скоєні тяжкого злочину.

Довідка УНІАН. Колишній міський голова Кам’янця-Подільського А.НЕСТЕРУК та екс-керуючий справами міськвиконкому М.НЕЧАЙ обвинувачується у вимаганні в приватного підприємця 300 тисяч гривень (110 з яких вони отримали) за надання в оренду 1,5 гектара земельної ділянки.

Обидва перебувають під вартою з вересня минулого року.