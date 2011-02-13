30-річний чоловік помер через відмову «швидкої» приїхати
Прокуратура порушила кримінальну справу
Прокуратура Петриківського району Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за фактом ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником районної лікарні, що призвело до смерті чоловіка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.
За дорученням керівництва області була створена робоча група з розслідування зазначеного інциденту. Встановлено, що посадові особи комунальної установи охорони здоров’я Петриківської районної лікарні у порушення ст. 78 основ законодавства України по охорону здоров’я, не забезпечили своєчасний виїзд бригади швидкої медичної допомоги за викликом у село Єлизаветівка. Таким чином. не надали своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу 30-річному хворому, внаслідок чого він помер.
Кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 139 Кримінального кодексу України. За інформацією прес-служби, головний лікар Петриківської районної лікарні та його заступник відсторонені від роботи, а фельдшера, який не виїхав на виклик до хворого затримано.