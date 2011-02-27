Ален Делон отримав "телезірку" від українських глядачів

Відомий французький актор Ален ДЕЛОН отримав спеціальну нагороду від українських глядачів за видатний внесок у світове кіно.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, цю відзнаку було вручено А.ДЕЛОНУ на 7-й щорічній церемонії нагородження переможців телевізійної премії “Телезірка”, що відбулася в неділю в Києві.

На прес-конференції французький актор висловив вдячність за запрошення на церемонію. “Дякую, що ви пам’ятаєте про мою кар’єру, про мій талант”, - сказав він.

А.ДЕЛОН висловив думку, що ця нагорода свідчить про те, що він “дещо зробив у своєму житті і є талановитою людиною”.

“Я хотів би, щоб мені цю нагороду вручили дещо раніше. Адже коли дають таку нагороду – за внесок у кінематограф – це означає, що людина вже збирається помирати”, - додав актор, зауваживши, що в нього ще багато планів.