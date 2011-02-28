Америка попередила Януковича про можливу економічну ізоляцію України

Американська торгівельна палата (АТП) в Україні вважає, що прийняття змін до Закону «Про державну підтримку сільського господарства України», запропонованих законопроектом №8053, може призвести до економічної ізоляції України.

Про це йдеться у листі АТП до Президента України від 23 лютого 2011 року, копія якого є у розпорядженні УНІАН.

Автори листа звертають увагу на те, що запропоновані зміни передбачають запровадження державної монополії на експорт харчових та сільгосппродуктів, і просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА втрутитися у ситуацію.

У листі наголошується, що у разі прийняття запропонованих законопроектом змін виробники сільгосппродукції та визначені державою компанії-агенти будуть наділені виключним правом здійснювати експорт харчових продуктів та сільськогосподарських товарів. “Таким чином, закон де-юре і де-факто ліквідує вільний ринок та встановить державну монополію на експорт харчової та сільськогосподарської продукції”, – йдеться у листі.

У АТП зазначають, що прийняття змін до закону фактично призведе до встановлення контролю держави над зерновим ринком. Уряд зможе приймати рішення на свій розсуд з приводу того, хто саме отримає ліцензію на експорт, буде встановлено монополію однієї або кількох компаній у сфері експорту харчових продуктів та сільськогосподарської продукції. Окрім погіршення репутації України і завдання фінансових та комерційних збитків, ці правові кроки, вважають в АТП, будуть суперечити низці законів та юридичним зобов`язанням щодо підтримки вільної торгівлі та іноземних інвестицій, які наша країна взяла на себе у рамках СОТ та інших міжнародних і двосторонніх договорів.

Оскільки запропонований законопроект має пройти експертну оцінку уряду України, перш ніж його буде передано у Верховну Раду на розгляд і прийнято, члени Палати наголошують, що Кабінет Міністрів повинен виступити проти прийняття запропонованих поправок. “У разі бездіяльності уряд України порушить виконання своїх зобов`язань і діятиме всупереч політичним заявам, зробленим Президентом України, прем`єр-міністром та іншими вищими державними посадовими особами, які зобов`язалися дотримуватись принципів вільного ринку та підтримувати залучення іноземних інвестицій в Україну”, – наголошується в листі.

Примусове зниження цін на внутрішньому ринку з боку монополіста-експортера, вважають у АТП, може завдати збитків фермерам та сільгоспвиробникам, поставити під загрозу ліквідації кілька тисяч підприємств, які займаються виробництвом та експортом сільгосппродукції, оскільки вони не зможуть продавати свою продукцію за справедливими цінами.

Також у листі наголошується, що у разі прийняття запропонованих змін різко знизиться фінансування, доступне для фермерів та підприємств харчової промисловості, оскільки на сьогодні його надають іноземні та вітчизняні інвестори – компанії, що займаються торгівлею та експортом.

Крім того, застерігають у АТП, можливе закриття бізнесових операцій, що здійснюються основними іноземними інвесторами, аж до їх виходу з українського ринку; створиться критична ситуація з надходженням нових іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток інфраструктури сільського господарства і харчової промисловості; проти держави Україна можуть бути подані багатомільярдні міжнародні позови у зв’язку з втратою інвестицій і доходів.

На думку авторів листа, з прийняттям запропонованих змін Україну знову почнуть сприймати “як країну з неринковою економікою та законодавством, яке порушує права іноземних та вітчизняних інвесторів і підтримує монополію і корупцію”.

АТП звертається до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з проханням “докласти всіх можливих зусиль задля дотримання законності, недопущення подальшої монополізації аграрного сектора, зростання витрат сільськогосподарських виробників та, в кінцевому підсумку, економічної ізоляції України”.

Водночас АТП засвідчує готовність до подальшої співпраці з керівництвом України у забезпеченні дотримання принципів вільного ринку в аграрному секторі.

Лист надіслано від імені Ради директорів Американської торгівельної палати в Україні та компаній – членів АТП.

Як повідомляв УНІАН, законопроектом № 8053 «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», депутати пропонують дозволити експорт зерна з України лише держагентові або товаровиробникам. Законопроектом пропонується визначити, що експорт об`єктів державного цінового регулювання дозволяється здійснювати виключно сільськогосподарським товаровиробникам таких об`єктів в обсягах власного виробництва і Державному агентові із забезпечення експорту об`єктів державного цінового регулювання.

Згідно з документом, перелік таких об`єктів визначає Кабмін щороку за результатами моніторингу аграрного ринку. Держагента із забезпечення експорту таких об`єктів визначає Кабмін за підсумками конкурсу.