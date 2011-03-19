Українська молодь Москви висловила співчуття народу Японії

Молодь з Українського молодіжного клубу Москви висловила співчуття народу Японії у зв’язку аваріями на ядерних АЕС.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в РФ учасники акції, в світі є дві країни, які на особистому горі знають біль від атомної катастрофи - це Японія і Україна (ЧАЕС і Хіросіма та Нагасакі).

Тому цей крок молодь вважає символом співучасті та підтримки людей Японії.

За древньою японською легендою, якщо скласти із паперу тисячу журавликів, то бажання здійсниться. Молодь виготовила паперові журавлики, нанизала їх на мотузку та повісила на огорожу японського посольства в Росії – на місці, де всі, хто співчуває трагедії в Японії, може покласти квіти. Разом з паперовими журавликами і квітами учасники акції поклали до посольства Японії синьо-жовтий прапорець.