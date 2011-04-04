Чоловік застрелив сусіда, бо той порубав на дрова частину паркану

У Краматорську Донецької області чоловік застрелив сусіда за те, що той порубав на дрова частину їх спільної загорожі.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, у міськвідділ Краматорська міліції надійшов дзвінок про те, що на подвір‘ї будинку на вулиці Білгородська з вогнепальним пораненням знаходиться тіло 44-річного чоловіка. В результаті оперативних заходів співробітники міліції затримали 53-річного підозрюваного, жителя Краматорська. З`ясувалося, що між сусідами, які мали неприязні стосунки, сталася сварка через те, що постраждалий поламав на дрова частину спільного паркану. Не стримавши гніву, 53-річний чоловік вистрілив у сусіда із невстановленої мисливської рушниці через огорожу, яка розділяє домоволодіння. В результаті чоловік помер на місці.

За даним фактом проводиться розслідування, запобіжний захід підозрюваному обирається.