ГПУ чекає дозволу забрати з ФРН депутата Київради Євлаха

Генеральна прокуратура України чекає від німецьких колег інформації про те, коли українські правоохоронці можуть забрати з Німеччини в рамках екстрадиції затриманого там депутата Київради Олексія ЄВЛАХА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Зі свого боку Генпрокуратура в рамках домовленості про процедуру екстрадиції давно надіслала всі необхідні документи, і зараз швидкість прийняття рішення залежить виключно від наших іноземних колег», - сказали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, О.ЄВЛАХ очолював у Київраді комісію з питань земельних відносин. Стосовно О.ЄВЛАХА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, що спричинив тяжкі наслідки на суму понад 10 млн. грн.

О.ЄВЛАХ знаходився у міжнародному розшуку та 6 січня ц.р. був затриманий у німецькому місті Франкфурт-на-Майні правоохоронними органами цієї країни.

Як пише 12 квітня газета «Сегодня», за інформацією екс-глави українського Інтерполу Кирила КУЛІКОВА, процедура екстрадиції займає від 5 місяців до 2 років.

За інформацією газети, слідство вважає, що депутат Київради від Блоку Леоніда Чернівецького О.ЄВЛАХ – «один з учасників корупційних земельних схем в Київраді: О.ЄВЛАХ озвучував «з голосу» питання виділення земельних ділянок, на які у депутатів навіть не було документів. Керівництву Київради невигідно його повернення, оскільки він може дати свідчення слідству, кому насправді виділялася дорога київська земля. О.ЄВЛАХ може багато що розповісти і про того ж СУПРУНЕНКА, адже, як то кажуть, всі земельні питання (кому дати і що) вирішував саме він. Крім того, в схемах були задіяні й інші члени Блоку Черновецкого».

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти зятя мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО В’ячеслава СУПРУНЕНКА і голови фракції Блоку Черновецького Дениса КОМАРНИЦЬКОГО за скоєння ними розбійного нападу у змові з групою осіб.

8 квітня 2011 року Д.КОМАРНИЦЬКОГО було затримано в Києві. Суд видав санкцію на його арешт на 2 місяці.

11 квітня 2011 р. Генеральна прокуратура України оголосила в міждержавний розшук В.СУПРУНЕНКА.