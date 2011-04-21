Пукач постане перед судом 28 квітня

Печерський районний суд Києва призначив на 28 квітня на 11.00 попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в суді.

За даними співрозмовника агентства, судове засідання відбудеться в приміщенні Печерського районного суду, яке розташовано на Хрещатику.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством установлено, що обвинувачений, будучи службовою особою, на виконання наказів та вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Георгія Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.