Завтра в Україні - від 1° до 22° тепла
12:32, 25 квітня 2011Суспільство
2268 0
Опадів не обіцяють
Завтра в Україні збережеться суха і тепла погода.
Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 26 квітня буде невелика та мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у західних областях південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, в гірських районах 1-6° тепла; вдень 17-22°, на узбережжі морів та в Карпатах 11-16°.
У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 17-22°. У столиці також без опадів. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter