Завтра в Україні - від 1° до 22° тепла

Завтра в Україні збережеться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 26 квітня буде невелика та мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у західних областях південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, в гірських районах 1-6° тепла; вдень 17-22°, на узбережжі морів та в Карпатах 11-16°.

У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 17-22°. У столиці також без опадів. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.