У Черкаській області на сміттєзвалищі знайшли тіла трьох людей

Йде розслідування

Вчора о 17.00 поблизу міста Тальне Черкаської області на сміттєзвалищі було виявлено тіла трьох місцевих жителів. Причина смерті встановлюється, повідомляє прес-служба МНС. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування. На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.

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