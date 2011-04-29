У Черкаській області на сміттєзвалищі знайшли тіла трьох людей

08:41, 29 квітня 2011
Суспільство
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Йде розслідування

Вчора о 17.00 поблизу міста Тальне Черкаської області на сміттєзвалищі було виявлено тіла трьох місцевих жителів.

Причина смерті встановлюється, повідомляє прес-служба МНС.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.

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