У Черкаській області на сміттєзвалищі знайшли тіла трьох людей
08:41, 29 квітня 2011Суспільство
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Йде розслідування
Вчора о 17.00 поблизу міста Тальне Черкаської області на сміттєзвалищі було виявлено тіла трьох місцевих жителів.
Причина смерті встановлюється, повідомляє прес-служба МНС.
За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.
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