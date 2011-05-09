У Луцьку вперше відбуватиметься Тиждень подружжя

У Луцьку з 15 по 22 травня вперше проходитиме Тиждень подружжя.

Тиждень відбуватиметься за ініціативи громадських та релігійних організацій та за підтримки Луцької міської ради та Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, повідомили УНІАН організатори акції.

Головною подією тижня стане Фестиваль сім’ї, під час якого на лучан та гостей міста чекають сімейні розваги, конкурс дитячого малюнку на асфальті «Моя сім’я», музично-розважальна програма. Крім того, як зазначають організатори, учасники Фестивалю сім’ї біля Арки подружжя зможуть ще раз дати обітницю подружньої вірності чи освідчитися коханій людині.

Також в рамках тижня заплановане відкриття сучасного спортивно-ігрового комплексу «ДоброДІЙ».

Завершиться Тиждень подружжя презентацією нового фільму «Любов» студії «Правда PRO» – одного з 11-ти з телепроекту «Поговоримо про сім’ю».

*** Тиждень подружжя – це міжнародний рух, створений з метою підтримки авторитету сім’ї в суспільстві та утвердження цінності родини та шлюбу, як найважливішого суспільного інституту.

За даними Держкомстату, в Україні у 2010 році кожен другий шлюб закінчувався розлученням. За два місяці 2011 року в Україні зареєстровано 33 тис. 662 шлюбів (2010 рік - 30 тис. 690), 10 тис. 031 розлучень (2010 рік — 20 тис. 219). Протягом 2010 року в Україні було зареєстровано понад 300 тисяч шлюбів, що в середньому, перевищило кількість зареєстрованих розлучень майже у 2,5 рази.