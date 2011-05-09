Севастополь і Львів проведуть телеміст, присвячений Дню Перемоги

60-хвилинний телеміст «Львів - Севастополь», присвячений 66-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, проведуть сьогодні Львівська обласна і Севастопольська регіональна державні телерадіокомпанії.

Як повідомив у Севастополі кореспонденту УНІАН генеральний директор Львівської обласної державної телерадіокомпанії Володимир ПАЛИГА, у телемості очікується участь ветеранів війни, представників керівництва і громадськості двох регіонів.

«Минулого року вперше, у півторагодинному форматі, пройшов такий телеміст, і я хотів би, щоб подібний зв`язок між нашими регіонами став традиційним. Думаю, він таким буде, і таким він, власне, вже стає», - сказав В.ПАЛИГА.

На його думку, «Україну роз’єднують політикани, з’єднувати повинні політики, але я вважаю, що найбільшу роль у цьому мають відігравати журналісти. Ми повинні об’єднувати Україну».

Телеміст відбудеться у прямому ефірі з 18.00 до 19.00.