Загинув начальник УСБУ в Миколаївській області Таранов

Учора пізно ввечері під Миколаєвом під час дорожньо-транспортної пригоди загинув начальник Управління СБУ України в Миколаївській області 52-річний полковник Михайло Таранов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, ДТП сталося на залізничному переїзді. За інформацією прес-служби, автомобіль, у якому їхав М.ТАРАНОВ, зіштовхнувся з останнім вагоном потяга, внаслідок чого керівник регіонального управління спецслужби загинув, а його водій завдяки спрацюванню подушок безпеки отримав тілесні ушкодження.

Довідка УНІАН.М.Таранов очолював УСБУ в Миколаївській області з січня 2007 року.