Загинув начальник УСБУ в Миколаївській області Таранов
11:08, 13 червня 2007Суспільство
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ДТП сталася на залізничному переїзді
|Полковник М.В. Таранов/фото «Новости N»
Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, ДТП сталося на залізничному переїзді. За інформацією прес-служби, автомобіль, у якому їхав М.ТАРАНОВ, зіштовхнувся з останнім вагоном потяга, внаслідок чого керівник регіонального управління спецслужби загинув, а його водій завдяки спрацюванню подушок безпеки отримав тілесні ушкодження.
Довідка УНІАН.М.Таранов очолював УСБУ в Миколаївській області з січня 2007 року.
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