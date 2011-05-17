Оприлюднили прізвище спійманого в Москві людожера

Слідчий комітет РФ назвав ім`я жителя Москви, затриманого за підозрою в людожерстві, - Микола Шадрін, повідомляє Лента.ру. Також назване ім`я чоловіка, ймовірно, вбитого Шадріним. Це 40-річний Ілля Єгоров, знайомий з підозрюваним. На допиті Шадрін зізнався, що вбив Єгорова і з`їв частину його печінки.

Розслідування було почате після того, як в московських водоймищах почали знаходити частини людського тіла. На сайті СК повідомляється, що перші знахідки були зроблені 4 травня, проте раніше ЗМІ писали, що дві ступні та праве передпліччя було виявлено в річці Москві ще 2 травня. За повідомленням СК, всі виявлені частини тіла належали одній людині, яка загинула 2 травня. ЗМІ раніше називали різні дати смерті людей, яким належали фрагменти тіл, - від середини квітня до 3 травня.

Слідчі встановили особу загиблого, ним виявився Єгоров. Визначивши круг знайомств чоловіка, слідчі вийшли на раніше судимого Шадріна, який перебував на обліку в психоневрологічному диспансері.

За даними Life News, Шадрін жив самотньо, одержував пенсію по інвалідності і не мав гстрих злиднів.