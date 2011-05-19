В Україні потрібна премія за кращу дитячу книжку

05:16, 19 травня 2011
Суспільство
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Видавці ініціюють запровадження

Видавці ініціюють заснування в Україні престижної премії за кращу дитячу книжку, що має сприяти розвитку цього сектору літератури в нашій країні та подальшому зростанню зацікавленості нею за кордоном. Також вони наголошують на необхідності якнайскорішого затвердження загальнонаціональної програми підтримки дитячого читання.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН, що відбулась в рамках IV літературно-мистецького фестивалю «Київська Барикада» імені Юрка Покальчука (проходить у Києві 17-21 травня), сказала президент ГО “Форум видавців” Леся КОВАЛЬ.

Вона зауважила, що дуже тішиться тим, що організатори фестивалю звернули увагу на тему маргіналізації всього, що стосується дитини, дитячої тематики, дитинства – теми дуже важливої для життя всіх українців.

“Ми, проводячи вже 5 років окремий дитячий форум, який називається Львівський дитячий фестиваль, зіткнулися з тим, що справді, те, що робиться в дитячій літературі, дитячому виданні не цікавить не тільки засоби масової інформації, але й не цікавить батьків дітей, не цікавить вчителів і т.д. Це сумна істина, але поки ми її не визнаємо, ми не зможемо рухатися далі, тому що ми не зможемо зрозуміти, що робити далі”, - сказала Л.КОВАЛЬ.

На її переконання, для вирішення проблеми треба проводити різноманітні акції та об’єднати зусилля видавців, письменників, держави та громадськості. Зокрема, запровадити спеціальну премію.

“Треба встановити, я думаю якісь престижні премії для дитячих книжок. І тут ми теж би зверталися і до Фонду Петра Порошенка, і до Фонду Ріната Ахметова, до Фонду Пінчука та до інших, які б могли встановити таку престижну книжкову дитячу премію. І це б посилило престиж дитячої літератури і книговидання загалом”, - впевнена президент ГО “Форум видавців” .

Вона наголосила на важливості об’єднання зусиль всіх інституцій і організацій у питанні дитячого читання та дитячої літератури в Україні.

”Україні дуже потрібна комплексна програма підтримки дитячого читання. Такі програми є в усіх розвинутих країнах, які дбають про своє майбутнє”, - підкреслила Л.КОВАЛЬ.

У свою чергу присутній на прес-конференції художник Владислав ЄРКО, який представляв видавництво “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, зазначив, що вже на сьогодні українські книжки популярні за кордоном і отримують міжнародні премії в різних країнах світу.

Народний депутат Олесь ДОНІЙ, який представляв одного з організаторів фестивалю “Київська Барикада» ім. Ю.Покальчука - мистецьке об’єднання «Остання Барикада», - зазначив, що наприклад окремі дитячі книжки видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” вже вийшли корейською мовою і видані безпосередньо в Кореї, а також англійською, які продаються в Британії. “Парадокс, наша книжка йде на Захід, бо вона красиво дуже виглядає, але, на жаль, немає потужної державної промоції і не завжди вона може дійти через відсутність книгарень до містечка і до села”, - підкреслив О.ДОНІЙ.

Л.КОВАЛЬ, говорячи про основні шляхи виходу з ситуації, висловила переконання, що державі необхідно, перш за все, забезпечити вітчизняними дитячими книжками існуючі бібліотеки.

“Закликаю Вас, як депутата, загітувати інших депутатів, звернути увагу на бібліотеки. Бібліотеки є в кожному селі і має бути нормально забезпечена бібліотека і там, і в кожній школі”, - сказала вона, звертаючись до О.ДОНІЯ. «Це є найкращий спосіб залучити дітей до читання», - переконана Л.КОВАЛЬ. “Бо скільки б ми не агітували дітей, але якщо вони не мають де ту книжку взяти, читати вони її не будуть”, - наголосила вона і звернулась з проханням запропонувати цю тему на найближчих парламентських слуханнях.

“Ну і загальнонаціональна програма підтримки читання, комплексна. Вона розроблена”, - додала президент “Форуму видавців”.

Як повідомляв УНІАН, 17-21 травня у Києві проходить фестиваль «Київська Барикада» ім. Юрка Покальчука, головною метою якого є популяризація сучасної української літератури.

Організатори фестивалю: Мистецьке об’єднання «Остання Барикада», Благодійний фонд Петра Порошенка, МБФ «Моя Україна».

В рамках “Київської барикади” відбуваються щоденні прес-конференції в УНІАН з прямою трансляцією на “5-му каналі” за участі відомих літераторів, а також літературні зустрічі у школах, в університетах міста. 20 травня за участю гуртів «ТАРТАК», «Скай», «Танок На Майдані Конго» відбудеться великий музичний концерт на Софійській площі.

А 21 травня відбудеться «Ніч поезії» просто неба. Акція проходитиме біля пам’ятника княгині Ользі на Михайлівській площі. Будуть виступи літераторів, музичний супровід бардів, вогняне шоу.

 

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