В Ісландії знову почалося виверження вулкана

00:15, 22 травня 2011
Суспільство
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Грімсвотн - найактивніший у країні 

В Ісландії почалося виверження найактивнішого вулкана Грімсвотн, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на метеорологічну службу.

Востаннє Грімсвотн вивергався 2004 року. Науковці прогнозували чергове виверження, проте зазначали, що воно не призведе до проблем з польотами, як це було в квітні 2010 року під час виверження іншого вулкана Ейяфьядлайокудль.

 

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