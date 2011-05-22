В Ісландії знову почалося виверження вулкана
00:15, 22 травня 2011Суспільство
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Грімсвотн - найактивніший у країні
В Ісландії почалося виверження найактивнішого вулкана Грімсвотн, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на метеорологічну службу.
Востаннє Грімсвотн вивергався 2004 року. Науковці прогнозували чергове виверження, проте зазначали, що воно не призведе до проблем з польотами, як це було в квітні 2010 року під час виверження іншого вулкана Ейяфьядлайокудль.
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