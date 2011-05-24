Івано-Франківськ та Арлінгтон згодні обмінятися студентами

Івано-Франківськ та американський міський округ Арлінгтон (штат Вірджинія) уклали партнерську угоду про співпрацю.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківському міськвиконкомі.

Угоду підписали міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, президент громадської організації міст-побратимів Івано-Франківська Олександра ФЕДОРУК та голова ради правління Арлінгтона Крістофер ЦІММЕРМАН, голова громадської організації міст-побратимів Арлінгтона Карл ВАННЬЮКІРК.

За словами міського голови Івано-Франківська В.АНУШКЕВИЧУСА, цією угодою передбачено співпрацю, в першу чергу, в галузі молодіжної політики, обміну студентами.

«Тобто, це буде повністю візова підтримка, організоване проживання наших молодих людей в Арлінгтоні, - зауважив мер Івано-Франківська. - Також це розвиток туризму, спорту, обмін досвідом роботи щодо збереження навколишнього природного середовища тощо».

Він повідомив, що підписання угоди стало можливе завдяки сприянню української діаспори в США.

На думку голови ради правління Арлінгтона К.ЦІММЕРМАНА, студенти, які відвідають США, отримають багатий досвід. «В рамках угоди можна проводити обмін сім’ями, які будуть дізнаватися щось нове і корисне, - додав він. - Також існує можливість культурного обміну між громадами».

Як пояснили журналістам на церемонії підписання угоди, «за традицією, Арлінгтон двічі підписує угоду про побратимство: спочатку - на своїй території, а потім – у місті-побратимі».

Як повідомляв УНІАН, раніше В.АНУШКЕВИЧУС таку угоду підписав у США. Таким чином Івано-Франківськ став 5-м містом-побратимом Арлінгтона, а Арлінгтон - 22-м містом-побратимом Івано-Франківська.