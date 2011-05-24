Мінекономіки візьме 30 випускників вузів за конкурсом

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ обіцяє, що уряд активніше залучатиме до роботи у виконавчих органах влади молодих і талановитих випускників вищих навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єра.

А.КЛЮЄВ сказав, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує залучити до своєї роботи близько 30 кращих випускників ключових економічних вузів України, яких буде відібрано за конкурсом.

Мінекономрозвитку, відзначив А.КЛЮЄВ, має намір звернутися до керівництва вузів з проханням відібрати кращих кандидатів для участі в конкурсі.

«Нам потрібні кращі з кращих – молоді, прогресивні, амбітні, такі, хто володіє іноземними мовами. Саме таким – будувати ефективну економіку України, брати участь в її модернізації. Нам потрібні справжні патріоти, які прийдуть з палким бажанням збудувати успішну країну», - заявив А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр-міністр повідомив, що серед завдань Мінекономрозвитку – створення якісної системи державного стратегічного планування, яка, по суті, була відсутня в Україні всі роки її незалежності. Участь молодих фахівців у цьому процесі, відзначив А.КЛЮЄВ, дасть змогу швидше впровадити нестандартні підходи й сучасні інформаційні і комп`ютерні технології.