ГУАМ ініціює подальший розвиток співпраці з ООН

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ виступають з ініціативою вдосконалити правову базу співпраці з ООН.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві відбулася зустріч представників МЗС держав-членів, які опікуються питаннями міжнародних організацій і врегулювання конфліктів.

Делегації обговорили реалізацію домовленостей щодо підготовки проекту резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Співпраця між Організацією Об`єднаних Націй і Організацією за демократію і економічний розвиток – ГУАМ», ініційованою грузинською стороною.

Також учасники зустрічі обмінялися думками щодо взаємодії у рамках імплементації рішень 65-ї сесії Генасамблеї ООН з питань тривалих конфліктів на теренах ГУАМ та їх наслідків для миру, безпеки і розвитку у світі.