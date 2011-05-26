Завершується весняний призов до армії

В Україні завершується призовна кампанія “Весна-2011”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони, у ході весняної призовної кампанії на строкову військову службу були призвані громадяни України чоловічої статі 1986-1993 років народження, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років і які не мали права на відстрочку від призову на строкову військову службу або втратили його.

Так, з Хмельниччини на строкову службу під час призовної кампанії “Весна-2011” з Хмельницької області було призвано 970 юнаків. З них 730 чоловік проходитимуть службу у Збройних Силах України (415 – Сухопутні війська, 182 – Повітряні Сили, 51 – Військово-Морські Сили, 82 – частини центрального підпорядкування Генерального штабу ЗС України), 200 – у Міністерстві внутрішніх справ України, а ще 40 стали новобранцями Державної служби спеціального транспорту.

З Тернопільщини протягом квітня-травня до лав Збройних Сил та інших військових формувань України було призвано 630 осіб. З них до лав Українського війська було відправлено 485 юнаків, до Внутрішніх військ МВС України – 110 та Державної спеціальної служби транспорту – 35.

Зі збірного пункту Чернівецького обласного військового комісаріату, що в райцентрі Кіцмань, для проходження строкової військової служби відправлено 580 призовників. У Збройних Силах України служитимуть 455 осіб, Внутрішніх військах МВС України – 90, а у Державній спеціальній службі транспорту – 35 призовників. 16 юнакам з Буковини випала честь проходити службу в окремому полку Президента України.

Із Запорізького обласного збірного пункту відправлено 1218 мешканців області призовного віку. У Збройних Силах служитимуть 940 осіб, Внутрішніх військах МВС – 238, Державній спеціальній службі транспорту – 40. До речі, понад 120 юнаків залишилося служити на теренах Запорізької області.

Юнаки, що в останніх партіях прибувають до військових частин Збройних Сил та інших військових формувань України, проходять адаптацію до умов військової служби, початкову військову підготовку та готуються до урочистого складання Військової присяги на вірність українському народові.