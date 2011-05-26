За пляшку ртуті можна отримати до 7 років

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України запобігли контрабанді 5 кг ртуті.

Про це повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, під час митного огляду потягу «Львів-Адлер» на станції «Іловайськ» співробітники СБУ спільно із співробітниками Східної митниці виявили в одного з пасажирів зелену пляшку з рідиною сріблястого кольору. Чоловік приховав місткість від митного контролю у спортивній сумці і мав намір вивезти її до Росії з метою збуту. Згідно з висновком експерта, вилучена речовина є ртуттю – високотоксичною хімічною речовиною першого класу небезпеки.

Управлінням СБУ у Донецькій області щодо зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Відповідальність за скоєння такого злочину передбачена у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Ведеться слідство.