Чому так дорожчають ліки?

У Державній митний службі України стверджують, що розгорнута проти неї інформаційна кампанія є спробою приховати реальні причини здорожчання ліків у країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби України.

Як зазначається у повідомленні, відповідно до діючого законодавства, зареєстровані лікарські засоби та вироби медичного призначення звільняються від оподаткування.

Разом з тим, за даними Держмитслужби, протягом тривалого часу до України під виглядом ліків ввозилися харчові добавки та інші товари.

Також була розповсюдженою схема завезення ліків із значно завищеною митною вартістю з метою отримання надприбутків за рахунок українських громадян.

Зокрема, за даними митної статистики, з початку 2011 року окремими підприємцями систематично підвищується вартість лікарських засобів, які вони імпортують.

Як наголосили у ДМС, одним із найбільших імпортерів ціну ліків було збільшено у порівнянні з минулим роком на 20-50 відсотків. А за окремими позиціями – втричі.

"Ми вважаємо, що розгорнута інформаційна кампанія проти митниці є спробою приховати реальні причини здорожчання ліків. А саме – бажання певних несумлінних імпортерів і в подальшому отримувати надприбутки", - наголосили у Держмитслужбі.