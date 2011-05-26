УНП заявляє про фальсифікацію слухань про атомні енергоблоки

Рівненська обласна організація Української народної партії виступила із заявою, у якій звинувачує місцеву владу та керівництво Хмельницької АЕС у фальсифікації попередніх підсумків громадських слухань щодо спорудження енергоблоків № 3 і № 4 на ХАЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві обласної УНП.

Обласна організація УНП, активісти якої були учасниками слухань, що проводилися в місті Острог та у селі Копитків Здолбунівського району відповідно 12 та 24 травня, стверджує, що їх організатори відмовилися поставити на голосування питання щодо доцільності спорудження нових енергоблоків, незважаючи на те, що цього вимагала більшість учасників слухань.

У заяві зокрема, говориться, що «попри те, що і в Острозі, і в Копиткові жоден учасник слухань не висловився за добудову ХАЕС, на сайті ДП НАЕК "Енергоатом" повідомлено, що «після довготривалого обговорення, учасники громадських слухань схвалили Звернення до депутатів районної ради, основу якого складають питання забезпечення компенсацій та соціальних гарантій жителям зони спостереження ХАЕС».

Голова облорганізації УНП Світлана НІКОЛІНА, яка підписала заяву, стверджує, що міський голова Острога Олександр ШИКЕР та голова Здолбунівської райдержадміністрації Василь ТИМОЩУК, які були головуючими на зборах, задля недопущення неприйнятного для них результату слухань категорично відмовлялися ставити питання про доцільність добудови ХАЕС на голосування. І це при тому, що в переліку документів, які ХАЕС має подати до Верховної Ради, є «результати громадських слухань».

Саме тому обласна організація УНП заявляє, що місцева влада Рівненщини відверто ігнорує думку громади та є співучасником фальсифікації результатів громадських слухань на рівні з дирекцією ХАЕС.

У травні 2011 р. наступні громадські слухання у 30-кілометрові зоні Хмельницької АЕС та в прилеглих до неї населених пунктах Рівненщини заплановано провести у селах Кутянка (26 травня), Верхів (26), Мощаниця (27), Хорів (27) Острозького району та в райцентрі Гоща (30).