Папі Римському пояснили, як вдало розташований Тернопіль
Повідомляє прес-служба ВО «Свобода»
|Олексій КАЙДА
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».
За даними прес-служби, загальна аудієнція зі Святішим Отцем тривала близько двох годин, після чого О.КАЙДА та С.НАДАЛ мали змогу особисто поспілкуватися з понтифіком.
Звертаючись до БЕНЕДИКТА XVI, О.КАЙДА та С.НАДАЛ зазначили: «Дозвольте привітати Вас від імені всіх тернополян та українців. Тернопільщина – край культури і духовності. У нас розташовано чи не найбільше в Україні храмів. Ми удостоїлись особливої ласки від Матері Божої тим, що Тернопіль знаходиться між двома визначними духовними центрами – Зарваницею і Почаєвом. Це особлива благодать. І це – особлива відповідальність. У нашої команди є чимало планів для покращення життя людей, для поширення духовності та культури на всю Україну. Це складне завдання. З Божої ласки, ми це зробимо».
Вони попросили благословення на плідну щоденну працю задля громади краю.
О.КАЙДА і С.НАДАЛ подякували Його Святості за аудієнцію і подарували вишитий рушник, виготовлений руками маленької тернополянки-інваліда Любові МИЛЬКИ.