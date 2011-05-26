Папі Римському пояснили, як вдало розташований Тернопіль

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА та міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ побували на аудієнції у Папи Римського БЕНЕДИКТА XVI.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

За даними прес-служби, загальна аудієнція зі Святішим Отцем тривала близько двох годин, після чого О.КАЙДА та С.НАДАЛ мали змогу особисто поспілкуватися з понтифіком.

Звертаючись до БЕНЕДИКТА XVI, О.КАЙДА та С.НАДАЛ зазначили: «Дозвольте привітати Вас від імені всіх тернополян та українців. Тернопільщина – край культури і духовності. У нас розташовано чи не найбільше в Україні храмів. Ми удостоїлись особливої ласки від Матері Божої тим, що Тернопіль знаходиться між двома визначними духовними центрами – Зарваницею і Почаєвом. Це особлива благодать. І це – особлива відповідальність. У нашої команди є чимало планів для покращення життя людей, для поширення духовності та культури на всю Україну. Це складне завдання. З Божої ласки, ми це зробимо».

Вони попросили благословення на плідну щоденну працю задля громади краю.

О.КАЙДА і С.НАДАЛ подякували Його Святості за аудієнцію і подарували вишитий рушник, виготовлений руками маленької тернополянки-інваліда Любові МИЛЬКИ.