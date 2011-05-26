Сьогодні в УНІАН - Пінтосевич

Сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН в рамках Лабораторії "Зроби себе сам" відбудеться майстер-клас тренера і експерта з системного розвитку особи і бізнесу Іцхака ПІНТОСЕВИЧА на тему: «Ораторська майстерність: Харизма і Вплив».

Як розповів І.ПІНТОСЕВИЧ, під час майстер-класу можна буде дізнатися, як управляти сприйняттям людей по відношенню до себе, яка позиція найбільш успішна в переговорах будь-якої складності, як побороти страх перед виступом та ін.

«Усередині кожної людини є дрімаючі сили. Сили, здатні здивувати її саму, оскільки вона часто й не припускає, що володіє ними. Сили, здатні перевернути життя, варто їх тільки підняти з глибин і привести в дію», - вважає І.ПІНТОСЕВИЧ.

На майстер-класі І.ПІНТОСЕВИЧА можна буде:

- навчитися найдієвішим інструментам особистої ефективності, які існують у світі на сьогоднішній день;

- дізнатися, як ініціювати зміни в своєму житті;

- дізнатися про алгоритми досягнення мети;

- опанувати найдієвіші інструменти ораторської майстерності;

- пізнати мистецтво комунікації і переконання.

Кожен учасник одержить у подарунок книгу - один з бестселерів Іцхака ПІНТОСЕВИЧА .

Крім того, кожен учасник пройде тестування свого типу особистості і отримає індивідуальні рекомендації.

Час проведення семінару – 26 травня, четвер, 19.00-21.00. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4. Детальніше про запис на майстер-клас можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН: Іцхак ПІНТОСЕВИЧ – професійний спортсмен і спортивний тренер у минулому. Бізнесмен, який у 26 років управляв торговим бізнесом з оборотами в мільйони доларів. З 26 років вирушив у духовну подорож і після мандрів по всьому світу оселився в Єрусалимі. Більше 10 років вивчає всі існуючі системи прикладної психології.

І.ПІНТОСЕВИЧ – найкращий бізнес-тренер України 2007 року за оцінками Української Академії Тренінгу. Його спеціалізація – системний розвиток особистості і бізнесу, тренінги, коучинг, консалтинг. Автор книг бестселерів "10 Заповідей Успіху" і «7 Заповідей Енергії і Здоров`я», які увійшли до ТОП-10 книг в Україні (рейтинг мережі книжкових магазинів «Читай город» і «КС», за 2010 р.), а також нової книги «Впевненість у собі і ораторська майстерність».