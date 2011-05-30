У Донецьку урочисто відкрито Генеральне консульство Грузії

Сьогодні в Донецьку урочисто відкрито Генеральне консульство Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття були присутні Посол Грузії в Україні Григол КАТАМАДЗЕ, Генеральний консул Грузії в Донецькій області Теймураз НІШНІАНІДЗЕ, перший заступник Донецького міського голови Микола ВОЛКОВ, єпископ Макіївський Української православної церкви Московського патріархату ВАРНАВА, представники Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей і громадськості.

Відкриваючи консульство, Г. КАТАМАДЗЕ назвав цю подію «історичною».

«Без перебільшення можна сказати, що на Генконсульство Грузії в Донецьку покладається величезна відповідальність і величезна історична місія. Генконсульство буде представлено в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях - регіонах, де зосереджена практично вся економіка країни », - сказав посол Грузії.

Він зазначив, що у східних областей України - величезний потенціал, і «нечисленний колектив Генконсульства Грузії повинен буде розширити і зміцнити рух між двома країнами, рух між регіонами».

У відповідь М.ВОЛКОВ зачитав привітання Донецького міського голови Олександра ЛУК`ЯНЧЕНКА, в якому підкреслювалося, що «на даному етапі все більш актуальним стає ефективна співпраця України та Грузії на місцевому і регіональному рівнях».

Г.КАТАМАДЗЕ, відповідаючи на запитання журналістів, також заявив, що зараз "практично немає регіону в Україну і Грузії, які б не мали контактів і програм співробітництва». «Ось ці програми ми і повинні активізувати», - підкреслив посол.

При цьому він додав, що сьогодні потенціал сходу України «не розкритий з точки зору співпраці з Грузією». «У Грузії зараз з`явилися дуже добрі умови, щоб бізнес заробляв гроші. За останні 4 роки лише в Аджарський регіон Грузії інвесторами вкладено близько 5 млрд доларів. І ми розраховуємо, що схід України не зволікатиме у цьому відношенні », - зазначив Г.КАТАМАДЗЕ.

Він вважає, що успішними економічними проектами у співпраці сходу України і Грузії, без сумніву, стануть проекти у сфері енергетики.

«Грузія ще кілька років тому жила у темряві, а зараз вона експортує електроенергію... 2010 року понад 1 млрд кВт/годин електроенергії ми експортували до Росії, Туреччини, Азербайджану. Можливості співпраці тут величезні», - сказав посол.

«Я переконаний, що двері Генконсульства Грузії у Донецьку будуть відкриті для активізації економічного, духовного, культурного співробітництва регіонів України і Грузії», - підсумував Г.КАТАМАДЗЕ.