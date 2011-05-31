Продукти харчування до 2030 року можуть подорожчати більш ніж удвічі
Кожна сьома людина на планеті голодує
Ціни на основні продукти харчування до 2030 року можуть зрости більш ніж удвічі, попереджує міжнародна благодійна організація Oxfam.
У випадку, якщо глави держав і урядів не вживуть необхідних заходів, вартість зернових культур у найближчі 20 років виросте на 120-180%.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, у своїй доповіді Oxfam попереджує, що однією з основних причин такого різкого підвищення цін є глобальна зміна клімату.
Організація закликає світових лідерів поліпшити регулювання на продовольчих ринках, а також створити всесвітній фонд з боротьби зі зміною клімату.
"Система розподілу продовольства має бути переглянута, якщо ми хочемо впоратися із зростаючими проблемами зміни клімату, різкого зростання цін на продукти харчування, і браку землі, води і енергії", - сказала голова організації Барбара СТОКІНГ.
У своїй доповіді Oxfam виділила чотири "гарячі точки", жителі яких відчувають гостру нестачу продуктів харчування: Гватемала, Індія, Азербайджан і держави Східної Африки.
Основна проблема Гватемали – залежність місцевих фермерів від імпорту; жителі Індії витрачають на продукти харчування вдвічі більше, ніж жителі Великої Британії у відсотковому співвідношенні із зарплатою; в Азербайджані через погану погоду на 33% скоротився врожай пшениці; а в державах Східної Африки у зв`язку із засухою і хронічним дефіцитом їжі голодують близько восьми мільйонів людей, насамперед – жінки й діти.
Раніше Світовий банк попереджав про те, що через зростання цін на продовольство мільйони людей опинилися за межею бідності.
За даними на квітень цього року ціни на продукти були на 36% вищі, ніж рік тому. Oxfam пов`язує це з проблемами на Близькому Сході і Північній Африці.
"Кожна сьома людина на планеті голодує щодня, попри те, що у світі достатньо їжі, аби нагодувати всіх", - сказала Б.СТОКІНГ.
Напередодні міжнародного саміту з питань клімату, який мав відбутися в грудні в ПАР, Oxfam пропонує створити всесвітній фонд боротьби із зміною клімату, щоб "люди могли захиститися від наслідків зміни клімату, й одержали достатньо коштів для вирощування продуктів харчування".
Серед інших заходів пропонується ввести нові правила управління продовольчими ринками. Зокрема, Oxfam наполягає на необхідності збільшити стратегічні запаси продовольства, інвестувати в невеликі фермерські господарства, покінчити з практикою вирощування продуктів для біопалива і збільшувати прозорість на ринках продаж сировини.