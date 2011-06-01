На херсонських пляжах міліція перевірятиме документи

У Херсонській області міліція перевірятиме документи у відпочиваючих на пляжах.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, зазначивши, що з настанням курортного сезону в регіоні розпочалась оперативно-профілактична операція “Берег” з метою зміцнення правопорядку та громадської безпеки у місцях масового відпочинку та оздоровлення громадян.

Зокрема, до відпрацювання залучено максимальну кількість особового складу міліції. Удвічі збільшено кількість міліцейських нарядів, під особливий контроль взято раніше судимих осіб. З метою виявлення криміналітету співробітники патрульно-постової служби перевіряють наявність документів у підозрілих громадян, слідкують за порядком у місцях масового відпочинку: пляжах, парках, розважальних закладах, біля баз відпочинку, санаторіїв, барів. Особлива увага при цьому приділяється відпрацюванню місць відпочинку дітей та підлітків.

Крім того, працівники ветеринарної міліції спільно з іншими зацікавленими службами перевіряють дотримання суб’єктами господарювання ветеринарно-санітарних правил торгівлі продукцією тваринного походження в місцях масового відпочинку громадян.