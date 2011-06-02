Два українські санаторії загубилися на Ставропіллі

Влада Ставропольського краю планує відновити авіасполучення між Києвом і Мінеральними Водами для залучення туристів із України.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Москві повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО за підсумками робочої поїздки до Ставропольського краю.

«Ми домовилися розглянути можливість відновлення прямого авіасполучення Мінеральні Води – Київ. Саме через відсутність авіасполучення дуже низька кількість відпочиваючих із України на цих курортах», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, досягнуто домовленість дати доручення авіакомпаніям розглянути це питання.

В.ЄЛЬЧЕНКО також зазначив, що, можливо, буде налагоджено авіасполучення між Донецьком і Мінеральними Водами.

За його словами, вирішення цього питання можна очікувати протягом декількох місяців.

Посол також повідомив, що у власності України є два санаторії: «Україна» в Єсентуках і санаторій імені Семашка в Кисловодську, які з 2005 року не фінансувалися з державного бюджету України.

За його словами, вони перебували у важкому фінансовому стані – були борги із зарплати, не проводилася їх модернізація.

В.ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що з наступного року буде відновлено державне фінансування, але вже зараз усі борги погашено. Проте санаторії заповнені на 30-40% і працюють у збиток.

«До кінця року планується збільшити кількість відпочиваючих до 90%, що дозволить отримувати дохід і вкладати в розвиток санаторіїв», - сказав він.

Посол зазначив, що влада краю висловила зацікавленість взяти участь у Донецькому економічному форумі, який пройде під патронатом президентів у другій декаді жовтня.

За його словами, на сьогоднішній день товарооборот між Україною та Ставропольським краєм незначний і минулого року становив 135 млн. дол., проте є підприємства, які раніше поставляли свою продукцію в Україну.