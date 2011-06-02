У Дністрі катастрофічно падає вода

Працівники Національного екологічного центру України висловлюють занепокоєння катастрофічним падінням рівня води у дельті Дністра через навмисне нескидання її з Дністровської ГЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НЕЦУ, енергетики Дністровського гідроенерговузла протиправно не спускають воду, через що у дельті Дністра нижче ГЕС гине риба, цвіте вода та псується екосистема.

«У дельті Дністра катастрофічний дефіцит води. Температура піднімається до 20 градусів і навіть вище. Вода цвіте, набуває жовто-коричневого кольору. З’являються мертві товстолобики та коропи. Значна територія, куди мала би зайти вода, потерпає від наслідків весняних пожеж», – цитує прес-служба експерта з водно-болотних угідь, кандидата біологічних наук Івана РУСЄВА.

Він пояснює, що відсутність води у плавнях призведе до знищення біорозмаїття цього регіону, адже тут розмножуються рідкісні для України та світу видра, європейська норка, горностай, жовта чапля, орлан-білохвіст, чорний лелека, скорочується чисельність блискучих ібісів, що є емблемою Нижньодністровського національного природного парку.

Експерти наголошують, що такі дії на ГЕС вживаються всупереч затвердженому Державним агентством водних ресурсів України регламенту екологічних попусків на Дністрі і попередженням екологів.

За данними НЕЦУ, посадовці гідростанції стверджують, що у Дністровському водосховищі спостерігається слабкий приплив води, і тому від спуску води страждають його рибні запаси.

«Не можна порівнювати штучне розведення риби у водосховищі та загибель екосистеми національного парку», - наголошують екологи, звертаючись до міністра екології з вимогою зупинити екологічну катастрофу. При цьому вони нагадують, що природний баланс дельти Дністра має значення для України, Молдови і Придністров’я, а його територія охороняється Рамсарською конвенцією та знаходиться під міжнародним наглядом.