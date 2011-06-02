У Маріуполі підтвердили п'ятий випадок холери

П’ятому хворому з ознаками гострої кишкової інфекції у м. Маріуполь, який захворів 24 травня, а госпіталізований 30-го, сьогодні лабораторно підтвердили діагноз «холера».

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі України, медики запевняють, що здоров’ю пацієнта нічого не загрожує.

Лікувальний процес та профілактичні заходи тривають в повному обсязі.

Держсанепідслужба контролює проведення санітарних та обмежувальних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Маріуполі Донецької області було госпіталізовано 4 людини, хворих на холеру. За попередніми даними, джерелом зараження людей стала виловлена місцевими рибалками риба (бички) і морська вода.

Міністр охорони здоров`я Олександр АНИЩЕНКО запевнив, що ситуація із спалахом в Маріуполі холери під контролем.