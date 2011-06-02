Гідрометцентр пророкує Україні 40°-градусне літо

Літо в Україні цього року буде спекотним з високим ступенем пожежної небезпеки

Про це сказав сьогодні на брифінгу начальник Укргідрометцентру Микола КУЛЬБІДА, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

За його словами, вже на початку червня у північній, центральній частині та на сході України спостерігається суттєвий дефіцит опадів. Температура повітря вже піднялась до 28-33°С, але така ситуація не лише в Україні, але й у Білорусі, Туреччині, на Балканах, на Північному Кавказі. Менша на кілька градусів спека нині спостерігається в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях. Причина – сильні зливи, град та шквалистий вітер, що пройшли днями.

"Значних збитків зазнав напередодні Крим, а саме – Сімферополь. Діаметр граду, що випав 1 червня, сягав 20-60 мм. Найбільше проблем у комунальних господарств. Крім того, постраждали автомобілі на вулицях. Гідрометеоцентр завчасно спрогнозував це природне стихійне явище, але відвернути його, як ви знаєте, було неможливо", - сказав М.КУЛЬБІДА.

Він повідомив, що 2-3 червня в Україні очікується збільшення короткочасних дощів, вітру та граду, що будуть спостерігатися по всій Україні.

Протягом 4-6 червня відбудеться зниження температури від 33 градусів до 28-ми.

7-10 червня слід чекати посилення спеки, суттєвих опадів не буде. З другої декади червня прогнозуються інтенсивні грози, шквалистий вітер і град.

"Але синоптики оцінюють цей період позитивно, тому що вони дозволять уникнути засушливих явищ. Поки що говорити про зниження врожайності озимих культур не доводиться", - наголосив М.КУЛЬБІДА.

Крім того, керівник Гідрометеоцентру зазначив, що липень-серпень в Україні будуть найбільш спекотними місяцями. Температура повітря коливатиметься у межах 30-35 і навіть 40 градусів.

Також він зауважив, що українські синоптики проводять щоденні розрахунки пожежної небезпеки. П’ятий – найвищий клас пожежної небезпеки – спостерігається практично в усіх областях. Лідирують Луганська і Херсонська області, але з проходженням дощів у другій декаді червня, ситуація покращиться, пообіцяв М.КУЛЬБІДА.