Система APIS знаходить футбольних хуліганів ще в аеропорту

Пропускна спроможність міжнародного аеропорту «Харків» відповідає євростандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові після офіційного тестування пропускної спроможності аеропорту повідомив журналістам директор Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, вперше в Україні в аеропорту «Харків» була протестована система передачі даних APIS (Advance Passenger Information System), яка в рази дозволяє прискорити проходження пасажирами митного контролю.

«Зараз проходить тестування Харківського аеропорту і ми вже одержали перші позитивні результати, які базуються на тому, що дуже успішно працює прикордонна поліція, прикордонники. Зараз час оформлення однієї людини становить орієнтовно 20-30 секунд. Це стало можливим завдяки запровадженню, віртуальному поки що запровадженню, системи APIS, яка дозволяє отримувати дані про пасажирів ще до їхнього прибуття у пункт призначення», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він наголосив, що у Харківському аеропорту успішно використаний досвід проведення цьогорічного фінального матчу Ліги чемпіонів у Дубліні.

За словами віце-прем’єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, який також був присутній на офіційному тестуванні аеропорту, система APIS, крім скорочення часу на оформлення пасажира, допоможе виявляти футбольних хуліганів.

«У всіх аеропортах буде стояти така система, і в момент посадки літака на українському кордоні вже буде видно, хто ця людина. Це не тільки в плані скорочення часу, але й у плані безпеки. Є списки вболівальників, які відзначаються, м’яко кажучи, неадекватною поведінкою, тому український кордон і міліція будуть бачити це завчасно», - сказав він.