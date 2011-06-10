Злодії у пошуках цінностей зривали підлогу, кахель і квіти в горщиках

На Житомирщині затримано групу квартирних злодіїв, які пограбували громадян на 2,5 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник начальника УМВС – начальник УБОЗ УМВС в Житомирській області Ігор САВЧЕНКО.

За його словами, до злочинної групи входили четверо осіб.

І.САВЧЕНКО заявив, що грабіжники "діяли з особливою зухвалістю». «Упродовж незначного часу перевертали будинок чи квартиру буквально догори. В окремих випадках більше шкоди та збитків було завдано їх вандальними діями, аніж викраденням цінностей. Злодії зривали підлогу, ламінат, кафель, навіть бетон під ним. Вони також ретельно обстежували вентиляційні шляхи. Навіть всі кімнатні насадження, що були в оселі, виривали з горщиків, аби перевірити, чи всередині не сховані цінності", - розповів він.

Наразі встановлено основне місце зберігання вкрадених речей – гараж в одному з кооперативів обласного центру.

Там міліціонери знайшли не лише частину награбованого, але й фомки, відмички, спеціальні кліщі, набір слюсарних та столярних інструментів тощо – все, чим користувалися злодії для проникнення в оселю.

За попередніми даними, злочинна група діяла близько півроку. За встановленими на даний час фактами вчинення підозрюваними крадіжок, сума завданих житомирянам збитків уже сягнула близько 2,5 млн. грн.

Тривають перевірки щодо причетності затриманих до інших подібних злочинів не лише на території Житомирщини, а й сусідніх областей.