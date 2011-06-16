Міліція каже, що Ківалова не прослуховували, а відстежували зв'язки

Сьогодні Відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Одеській області розповсюдив повідомлення, що співробітник спецпідрозділу міліції не прослуховував розмови народного депутата України Сергія КІВАЛОВА, передає кореспондент УНІАН.

ВЗГ облуправління міліції офіційно підтвердив факт «перевищення службових повноважень і грубого втручання в особисте життя громадян з боку працівника спецпідрозділу міліції», а також «незаконне отримання ним інформації про абонентів мобільного зв`язку, які не мали жодного стосунку до об`єкту відпрацювання». «Капітан міліції при проведенні спеціальних заходів незаконно одержував інформацію про абонентів мобільного зв`язку, які не мали жодного стосунку до об`єкту відпрацювання», - йдеться в повідомленні.

Проте, відзначає ВЗГ облуправління міліції, «співробітник спецпідрозділу міліції сам не прослуховував вказаних абонентів, оскільки для нього це було технічно неможливим, а тільки одержував інформацію, з якими абонентами вони розмовляли в певний проміжок часу».

В облуправлінні міліції також констатували, що ще «27 квітня 2011 року за результатами службового розслідування цього капітана міліції було звільнено з органів внутрішніх справ з негативних мотивів».

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу щодо колишнього співробітника Управління УМВС України в області, який ініціював і одержав дозвіл на прослуховування мобільного телефону народного депутата України С.КІВАЛОВА. Згідно з даними прес-служби народного депутата, офіцер міліції, який кілька днів тому звільнився із служби в МВС, звернувся до суду за санкцією на прослуховування, відстежуючи дії злочинниці з Одеської області, але телефон вказав не її, а С.КІВАЛОВА. Замовник прослуховування мобільного телефону депутата поки що не встановлений.

Разом з тим, у прес-службі С.КІВАЛОВА припускають, що замовник - «людина, яка володіє владою і грішми. Не виключено, що йдеться про групу зловмисників, які незаконно прослуховують вищих посадовців держави, можливо, з метою подальшого продажу інформації зацікавленим особам всередині країни чи іноземним розвідкам».

С.КІВАЛОВ визнаний постраждалим у даній кримінальній справі, наголошується в повідомленні прес-служби прокуратури.

Прес-служба голови парламентського Комітету з питань правосуддя С.КІВАЛОВА розповсюдила коментар з приводу того, що виявлене незаконне прослуховування його телефону капітаном міліції Одеського Управління МВС України в області.

"Це прецедент за всі 20 років незалежності в Україні, коли кримінальна справа за незаконне «прослуховування» телефону порушується не за фактом, а проти конкретної особи. Не в останню чергу - через відверте нахабство і цинізм, якими відзначилися «слухачі», - наголосили в прес-службі С.КІВАЛОВА.