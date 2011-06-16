Учасники керченської банди отримали від довічного до 11 років
17:37, 16 червня 2011Суспільство
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У Криму п`ятьох членів ОЗУ засуджено до 11-15 років позбавлення волі і одного - до довічного ув’язнення
Апеляційний суд Криму засудив п`ятьох членів організованого злочинного угруповання до 11-15 років позбавлення волі й одного - до довічного ув’язнення, довівши їх провину в п`яти вбивствах, трьох замахах на вбивство і двох розбійних нападах в 1994-2001 роках.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.
Суд також позбавив їх майна.
Банда скоювала особливо тяжкі злочини в Керчі.
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