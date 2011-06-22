За відмову повертати борг чоловіка побили і спалили в будинку

У Світловодську Кіровоградської області працівники міліції затримали трьох чоловіків 1990, 1980 та 1960 років народження, які через відмову місцевого жителя повертати борг побили його і підпалили у власному будинку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

Спочатку правоохоронці отримали повідомлення про те, що у реанімаційному відділенні центральної районної лікарні помер 41-річний місцевий житель внаслідок отримання опіків кінцівок ІІІ ступеню та отруєння чадним газом.

Слідчо-оперативна група, що працювала на місці події, розглядала паління у ліжку як одну з версій виникнення пожежі, але розтин тіла чоловіка показав, що причиною його смерті стали тяжкі тілесні ушкодження.

Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до будинку потерпілого завітали троє чоловіків, які вимагали повернути одному з них борг. Почувши відмову, боржника побили до непритомності та підпалили матрац на ліжку, де він лежав.

Пожежу помітили сусіди, які викликали рятувальників та швидку допомогу.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство), санкція якої – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Проводиться слідство.