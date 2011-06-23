Тігіпко звільнив чиновницю за дорогий автомобіль

21:50, 23 червня 2011
Суспільство
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Так взагалі без начальства залишимось

Сьогодні звільнено заступника директора Київського міського центру зайнятості Наталію МАРХАЙ, яка дозволила купівлю дорогого автомобіля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єр-міністра - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКА.

Коментуючи випадок придбання автомобілю в умовах, коли уряд заявив про економію коштів, С.ТІГІПКО заявив, що чиновники, “які створюють собі комфортні умови роботи, купуючи дорогі автомобілі за кошти платників податків”, будуть звільнятися з роботи.

«Ще рік тому прем’єр-міністр чітко заявив: ніяких придбань дорогих автомобілів, меблів, ніяких дорогих ремонтів кабінетів, доки ми не вирішили нагальні проблеми українців. Витрачати державні кошти у бідній країні на власний комфорт – неприпустимо. З такими працівниками, навіть якщо вони кваліфіковані фахівці, ми будемо прощатися», - наголосив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив, що Держказначейство зупинило платіжне доручення Київського центру зайнятості щодо придбання дорогого легкового автомобіля.

Він доручив С.ТІГІПКУ вжити заходи для звільнення керівника центру, який дозволив придбати автомобіль.

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