Науковці оголосили про повну перемогу над свинячою чумою

Всесвітня організація охорони здоров`я тварин (ВООЗТ) оголосила про перемогу над свинячою чумою. Вперше у світовій історії науці вдалося остаточно і назавжди викорінити одну з найбільш небезпечних хвороб серед тварин.

На своїй останній і 79-й за рахунком щорічній Генеральній сесії ВООЗТ одноголосно ухвалила резолюцію, в якій оголосила про офіційну і остаточну перемогу над цим захворюванням.

Рішення було ухвалене на основі вивчення ситуації у 198 країнах і територіях світу.

"На Землі більше не існує свинячої чуми", - наголошується в документі.

Однак провідні світові фахівці в галузі ветеринарії не змогли поки дійти єдиної думки про те, чи слід знищувати ту невелику кількість збудників свинячої чуми, які перебувають зараз у низці лабораторій світу.

Що стосується людини, то світовій медицині також вдалося повністю викорінити поки лише одну хворобу – віспу.

Чума свиней - вірусна хвороба, одними з характерних симптомів якої є лихоманка, ураження кровоносних судин та кровотворних органів, запалення слизової оболонки кишок. Чума свиней завдавала величезних економічних збитків господарствам, оскільки в переважній більшості випадків хвора тварина помирала. Протягом століть свиняча чума забирала мільйони голів цих парнокопитних.

ТСН