Водолази під час тренувань наштовхнулися на авіабомбу

У Новоград-Волинському Житомирської області знешкоджено авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Управління МНС у Житомирській області, виявили бомбу водолази, які 22 червня тренувалися на річці Случ. Бомбу було знайдено на глибині 3,5 м.

Знищення авіабомби відбулося на полігоні Новоград-Волинського району.

Водолази провели також візуальну перевірку дна річки Случ на наявність інших подібних предметів.