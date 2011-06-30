Водолази під час тренувань наштовхнулися на авіабомбу
23:29, 30 червня 2011Суспільство
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Ініидент на р.Случ
У Новоград-Волинському Житомирської області знешкоджено авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Управління МНС у Житомирській області, виявили бомбу водолази, які 22 червня тренувалися на річці Случ. Бомбу було знайдено на глибині 3,5 м.
Знищення авіабомби відбулося на полігоні Новоград-Волинського району.
Водолази провели також візуальну перевірку дна річки Случ на наявність інших подібних предметів.
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