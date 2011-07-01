Підприємці побоюються, що буде ще півроку податкового свавілля

Активісти акції «Вперед» не згодні з рішенням уряду відкласти набуття чинності поправок до Податкового кодексу, що стосуються спрощеної системи оподаткування. Про це заявив один із ініціаторів Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», голова Київської обласної організації профспілки «Столиця-регіони» Юрій ЄРЕМЕНКО, коментуючи підсумки відкритого засідання Координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва при Кабінеті міністрів України.

У переданому коментарі УНІАН він повідомив, що учасники засідання фактично погодилися з доводами представників Міністерства фінансів, які наполягали на тому, що зміни до Податкового кодексу, передбачені проектом закону про спрощену систему оподаткування (№8521), мають набути чинності лише з нового фінансового року.

«Мінфін запропонував поки не приймати законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, керуючись суто формальними доводами, з якими ми погодитися не можемо. Ми виступаємо проти того, щоб люди знову ставали заручниками чиновницького свавілля. Переносити набуття чинності закону на 1 січня 2012 року – це означає поставити долю й благополуччя сотень тисяч підприємців у залежність від капризів і бажань співробітників контролюючих органів», - заявив Ю.ЄРЕМЕНКО.

Профспілковий лідер зазначив, що на засіданні Координаційної ради при Кабміні прозвучала лише одна конструктивна пропозиція – не відкладати набуття чинності тих положень законопроекту щодо спрощеної системи, які стосуються списання штрафів за 2010 рік і звільнення від сплати єдиного соціального внеску підприємців-пенсіонерів та інвалідів. Проте, на його думку, цього мало.

«Якщо буде ухвалено рішення відкласти на півроку набуття чинності поправок до Податкового кодексу, що стосуються спрощеної системи оподаткування, то логічно було б також на півроку продовжити мораторій на перевірки «спрощенців» податковими органами. Інакше ми знову зіткнемося з податковим свавіллям, яке багато в чому стало причиною Податкового майдану восени минулого року», - попереджає профспілковий лідер.

Як повідомляв УНІАН, проект закону про внесення змін до Податкового кодексу (про спрощену систему оподаткування №8521) був прийняті 16 червня 2011 року в першому читанні. У проекті датою набуття чинності правок значиться 1 липня. Проте, заявила 30 червня голова Народної колегії Всеукраїнської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА, законопроект не внесено до порядку денного наступного парламентського тижня, який починається 4 липня. Більш того, досі не призначена дата засідання робочої групи із підготовки документа до другого читання. За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «всі декларації влади про готовність до лібералізації податкового законодавства виявилися черговою профанацією. Влада веде нечесну гру. Уряд демонструє готовність до дрібних і незначних правок, але при цьому не готовий до радикальної зміни філософії податкової реформи».