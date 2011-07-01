В Україні хочуть проводити унікальні операції на очах

У Київському центрі мікрохірургії ока планують проводити операції х трансплантації людині капсульного мішка ока свині.

Про це повідомив фахівець Київського центру мікрохірургії ока професор Юрій КОНДРАТЕНКО в інтерв`ю УНІАН.

«Така пересадка - хороша альтернатива для людей, яким необхідна трансплантація, оскільки на сьогодні в нас немає донорських органів. Коли гинуть очі – це єдиний вихід. Адже якщо око загине – його видалять. Можливо, за допомогою свинячих органів молоді люди зможуть «дотягнути» до того часу, коли в Україні стане доступною пересадка органів від загиблих людей», - сказав Ю.КОНДРАТЕНКО.

Разом із тим він зазначив, що в українському законодавстві немає чіткого трактування, як може бути взятий донорський трансплантаційний матеріал.

«Хто й коли повинен дати дозвіл у тому або іншому випадку? Для ефективності справи, це повинен вирішувати на місці судмедексперт, тому що терміни життя матеріалу невеликі. Поки отримаєш дозвіл, домовишся з родичами – вже безглуздо брати орган. Україна була піонером у галузі трансплантації рогівки. Володимир Філатов першим у світі почав застосовувати консервацію тканин, що дозволило використовувати трупну рогівку. Зараз це не робиться. Сотні молодих людей втрачають очі», - констатував професор.

Також він звернув увагу на те, що українські хірурги вимушені відпрацьовувати нові операції на пацієнтах, без попереднього тренування.

«Сьогодні будь-яка нова операція – це особиста авантюра хірурга, «на успіх». Перш ніж хірург робитиме нову операцію – запитаєте: «Ви її вперше робите чи десь тренувалися»? Будь-яку розробку в галузі хірургії потрібно на комусь відпрацювати», - Зазначив Ю.КОНДРАТЕНКО.

За словами професора, визначаючись із вибором клініки, потрібно звертати увагу на систему підтримки в установі авторитету.

«Це відповідні кадри, консультації експертів. Якщо в клініці є професор – він повинен консультувати лікаря. Якщо доводиться ухвалювати радикальне рішення про лікування або операцію, потрібно зібрати декілька авторитетних думок. Однією з таких установ повинна бути державна лікарня», - вважає професор.

***Київський центр мікрохірургії ока організований у 1988 році, спеціалізується на наданні допомоги при травмах ока, виправленні косоокості, усуненні катаракти й глаукоми, відшаровування сітківки тощо.

Центр включає стаціонар на 225 ліжок, поліклініку для дорослих, дитячу консультативну поліклініку. На базі Центру працює «Науково-практичний центр лазерних методів лікування ока», а на базі дитячого відділення - центр дитячої травми.