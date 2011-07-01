У Попова створили групу, яка вирішуватиме долю Десятинної

При Київській міській державній адміністрації буде створено спеціальну робочу групу для підготовки програми та ідеології комплексного розвитку території Дитинця, на якій розташовані залишки Десятинної церкви.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління містобудування та архітектури.

Рішення про створення робочої групи було прийнято за результатами проведених робочих нарад фахівців вже після визначення переможців бліц-конкурсу на кращу містобудівну концепцію ревалоризації Десятинної церкви.

В повідомленні наголошується, що проблему збереження автентичних залишків церкви та створення музею необхідно вирішувати вкрай делікатно, оскільки навіть археологічні дослідження мають бути досить обережними. Дослідження ведуться протягом 5-ти років, сьогодні необхідно відновити скляне перекриття, щоб захистити фундаменти від погодних впливів. Крім того, не доцільно розпочинати археологічні розкопки без комплексного проекту музеєфікації з зазначенням етапів реалізації. Археологічні дослідження – це частина комплексного проекту.

Також відзначається, що з містобудівної точки зору відновити церкву в тих масштабах, що були, неможливо, зважаючи на те, що кардинально змінилась містобудівна ситуація. Якщо церкву розмістити на існуючих фундаментах, необхідно буде повністю блокувати вулицю Володимирську. Коли в контексті музеєфікації порушується питання відновлення храму, мається на увазі реконструкція образу церкви, а не її фізичного стану, підкреслили в КМДА. Крім того, при вирішенні питань музеєфікації та ревалоризації необхідно вести мову про всю територію Дитинця.

Враховуючи викладене, буде створено зазначену робочу групу, а також опрацьовано шляхи вирішення питання створення Дирекції комплексу пам’яток Старокиївської (Княжої) гори з автентичними залишками фундаментів Десятинної церкви для забезпечення проведення оперативних заходів з музеєфікації та подальшої її експлуатації та збереження.

Фахівцями також прийнято рішення про визначення першочергових заходів, які необхідно здійснити на даній території, та етапність робіт, що будуть здійснюватись за рахунок коштів держбюджету, що виділені на археологічні дослідження проектування та музеєфікацію (на 2011 рік у рамках програми соціально-економічного розвитку міста виділено 20 млн. грн.: на проведення археологічних досліджень – 4 млн., проектування – 3 млн. та музеєфікацію – 13 млн. грн.).

Вирішено також розглянути пропозиції, надані авторськими колективами, щодо специфіки проведення робіт з археологічних досліджень і музеєфікації; підготувати пропозиції щодо плану та об’ємів проведення археологічних досліджень. Крім того, прийнято рішення розглянути питання отримання консультаційної допомоги та міжнародних грантів на проектування та проведення відповідних робіт на території Старокиївської гори з метою її якісного дослідження та збереження.

В КМДА нагадують, що першу премію (15 тис. грн.) за результатами проведеного бліц-конкурсу отримали два творчі колективи - під керівництвом Андрія МИРГОРОДСЬКОГО та Ольги КРУГЛЯК, і ці роботи хочуть об’єднати в один проект разом із ще одним, який отримав заохочувальний приз (5 тис. грн.).

Як повідомляв УНІАН, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ раніше інформував, що одна з концепцій-переможниць, яку представив архітектор А.МИРГОРОДСЬКИЙ, передбачає музеєфікацію залишків історичного фундаменту, зведення скляного накриття над ним зі спорудженням каплички біля входу з боку Пейзажної алеї та відбудову ротонди за музеєм.

Інша концепція-переможниця, запропонована архітектором О.КРУГЛЯК, за словами депутата міськради, передбачає потужну забудову на місці Десятинної церкви, а саме: зведення важкого храму-“панцирника” зразка Х століття на підмурках Десятинної церкви.

На думку О.БРИГИНЦЯ, ці проекти не можна жодним чином поєднати, бо вони “непоєднувані”.